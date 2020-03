Airton Garcia determina o fechamento imediato do comércio em geral

Crédito: Arquivo SCA

Em novo decreto, o Prefeito Airton Garcia (PSL), anunciado no final da tarde desta sexta-feira, determinou o fechamento imediato de bares, restaurantes, lanchonetes, cinemas, clubes, boates, buffet, shoppings e outros estabelecimentos semelhantes que ofereçam alimentação e consumo em seu interior.

Também estão proibidas atividades que estimulem a participação do público, como reuniões e eventos no Parque do Kartódromo por exemplo.

Supermercados, farmácias, distribuidoras de gás, laboratórios de análises clínicas e produtos de venda de insumos hospitalares continuam funcionando normalmente.

A Guarda Municipal e a Polícia Militar irão garantir o cumprimento do decreto.

Em breve mais informações.

