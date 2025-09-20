(16) 99963-6036
Airton Garcia continua internado e realiza nova sessão de hemodiálise

20 Set 2025 - 09h05Por Da redação
O ex-prefeito de São Carlos, Airton Garcia, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa. Ele deu entrada no hospital no dia 11 de setembro, após sofrer uma parada cardiorrespiratória em sua residência e ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com boletim médico divulgado na manhã deste sábado (20), o paciente apresenta melhora da febre desde o início do tratamento com antibióticos. Ainda assim, permanece em ventilação mecânica e será submetido a uma nova sessão de hemodiálise ao longo do dia.

A equipe médica acompanha de forma contínua a evolução do quadro clínico.

