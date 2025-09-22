(16) 99963-6036
Airton Garcia abre os olhos após estímulos, mas continua em ventilação mecânica

22 Set 2025 - 08h03Por Da redação
O ex-prefeito de São Carlos, Airton Garcia, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa. Ele deu entrada no hospital no dia 11 de setembro, levado pelo SAMU após sofrer uma parada cardiorrespiratória em sua residência.

De acordo com a equipe médica, o paciente segue em estado estável, sob ventilação mecânica. No entanto, apresentou uma evolução no quadro clínico: na tarde de ontem (21), reagiu a estímulos, com abertura ocular registrada pelos profissionais de saúde.

Airton Garcia segue sob cuidados intensivos e monitoramento constante da equipe médica da Santa Casa.

