Airton comemora chegada de asfalto novo nas ruas do Romeu Tortorelli

O prefeito Airton Garcia (PSL) usou as redes sociais para comemorar a chegada do serviço de tapa-buraco e recapeamento de ruas no bairro Romeu Tortorelli. "As ruas do Romeu Tortorelli já começaram a receber esta semana a preparaçãoo para o recape. Asfalto novo chegando em uma região que anseia por isso há muitos anos. Começando com o tapa-buracos", postou o chefe do executivo.

Os serviços começaram nesta terça-feira (19). As equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) também trabalham no local finalizando a troca das redes de água e esgoto. Um novo coletor de esgoto também já foi instalado pela autarquia na rua Odete dos Santos.

Após a finalização desses serviços a empresa licitada pela Prefeitura de São Carlos começa o recapeamento das ruas. A etapa faz parte do convênio estabelecido entre o município e a Caixa Econômica Federal, por meio do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA, no valor de R$ 20 milhões. O serviço era para ter sido realizado no fim de março, porém devido as medidas tomadas e decretos municipais editados para conter a disseminação do novo coronavírus, todos os trabalhos foram suspensos, inclusive das empresas prestadoras de serviços licitadas pelo município.

