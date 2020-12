Airton acompanha obras de recuperação na rua Episcopal

Airton Garcia, acompanhado do vice eleito, Edson Ferraz, acompanha obras de recuperação na rua Episcopal. Foto Divulgação O prefeito Airton Garcia, acompanhado do vice-prefeito eleito, Edson Ferraz, conferiu na manhã desta terça-feira (08/12), o andamento das obras de recuperação da rua Episcopal próximo ao Calçadão. O trabalho de reparo dos estragos causados pelas enchentes, teve início na última sexta-feira (04/12) e já está com quase 80% das obras concluídas.

As obras estão sendo realizadas por uma empresa contratada por meio do Decreto de Situação de Emergência, com a supervisão da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Além da substituição do asfalto arrancado pela força das águas, o trabalho também conta com a reconstrução das galerias de águas pluviais destruídas.

Durante a visita ao local, o prefeito Airton Garcia, destacou que a recuperação do local é uma prioridade para que o trânsito no centro seja normalizado. “Desde que a enchente destruiu tudo aqui, estamos empenhados para recuperar esses estragos e liberar o trânsito. É uma solicitação dos comerciantes, que estamos atendendo o mais rápido possível”, disse o prefeito.

Além do trabalho na rua Episcopal, também estão sendo recuperados outros pontos atingidos pelas enchentes do último dia 26 de novembro, como alguns trechos da avenida Comendador Alfredo Maffei, próximo as ruas José Bonifácio, Aquidaban e Jesuíno de Arruda; e na região do Lagoa Serena. O valor da contratação emergencial é de R$ 1.050.000,00.

