Airton acompanha início de mais uma etapa do serviço de recapeamento na cidade

O prefeito Airton Garcia acompanhou na tarde desta segunda-feira (29/06), o início de mais uma etapa do serviço de recapeamento na cidade. Desta vez os serviços começaram pelo Jardim Cardinalli e fazem parte da etapa dos R$ 30 milhões liberados pelo Banco do Brasil para a Prefeitura de São Carlos.

No total serão atendidos 27 bairros e recapeados 1.500 quarteirões nesta etapa. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas, pasta que coordena os trabalhos e que fiscaliza a qualidade do serviço prestado pela empresa vencedora do processo licitatório, serão atendidos nessa etapa os seguintes bairros: Jardim Medeiros, Jardim Beatriz, Vila Carmem, Boas Vista (1 e 2), Recreio dos Bandeirantes, Jardim Paulista, Jardim Bandeirantes, Acapulco, São Carlos III, Ipanema, Santa Mônica, Jardim Brasil, Vila Monteiro, Jardim Ricetti, Portal do Sol, Bicão, Vila Nery, Centro (trechos da ruas XV de Novembro, Carlos Botelho e Rui Barbosa), Jardim Tortorelli (duas últimas ruas), Samambaia, Vila Marina, Jacobucci, Vila São José, Munique, Itamarati, Maria Stella Fagá e trechos da avenida Trabalhador São-carlense, próximo à USP e terminal rodoviário, além do Cardinalli.

Segundo Reginaldo Peronti, secretário de Obras Públicas, os serviços começaram pelo Cardinalli porque o bairro já passou por uma avaliação do SAAE. “Nos reunimos com o SAAE e com a secretaria de Serviços Públicos e a partir dessa avaliação fizemos o planejamento e a ordem dos bairros. Iniciamos hoje pelo Cardinalli e depois seguimos para o Samambaia. Desta forma vamos tentar evitar que o recape passe e depois seja necessário recortar o asfalto novo”, disse Peronti.

A Secretaria de Serviços Públicos também está fazendo a limpeza das áreas públicas e a pode de árvores nas vias que vão receber o recape. “Entramos antes da equipe do recape e iniciamos a limpeza, além de trabalharmos junto com o SAAE na recuperação do sistema de drenagem, principalmente nos bairros que foram atingidos pelas chuvas do início do ano”, contou Mariel Olmo, secretário de Serviços Públicos.

“O serviço de recape não vai parar até o final da minha administração. Além desses R$ 30 milhões temos outros recapes que vamos fazer com recursos próprios. A nossa intenção é recapear 90% das ruas da cidade até dezembro”, afirmou o prefeito Airton Garcia.

Na etapa anterior quando foram investidos R$ 20 milhões com recursos da Caixa Econômica Federal, foram recapeados 956 quarteirões, outros 745 foram recuperados com recursos próprios, totalizando 1.701 quarteirões recuperados. Já nesta etapa dos R$ 30 milhões a previsão é recapear mais 1.500 quarteirões, totalizando mais de 3.200 quarteirões.

Recentemente também foi investido R$ 1,8 milhão com recursos próprios para o recapeamento do bairro Presidente Collor.

