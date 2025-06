Aiqfome leva Carreta Furacão a São Carlos em ação de doação e lançamento do app

As partidas serão a partir das 9h da manhã e o ponto de encontro e chegada será o Parque do Kartódromo, local de grande circulação de pessoas e que, frequentemente, acontecem feiras e eventos. O trajeto será realizado após saída do kartódromo, passando pela Praça XV, descendo a Episcopal, passando pelo calçadão e centro, retornando pela avenida São Carlos até a marginal e voltando para o kartódromo. O tempo estimado do passeio é de 40 minutos por volta. Os alimentos arrecadados na ação serão doados para o Fundo Social de Solidariedade de São Carlos.

"A ação começou com um outdoor misterioso, que instigava a curiosidade com a frase “aiqfomedecupom.com.br”. Quem acessava o link descobria que, ao fazer um pedido pelo app aiqfome, além de garantir um cupom de desconto, ganhava um brinde especial e um convite para andar na famosa Carreta. A segunda fase acontece no dia 28/06, com a Carreta Furacão circulando pelas principais vias de São Carlos. A participação será organizada por grupos, com limite de pessoas por vez, para garantir segurança e conforto. A entrada será por ordem de chegada e mediante a doação de 1kg de alimento não perecível e mostrar que está cadastrado no app aiqfome. Haverá um promoter no local orientando e organizando a dinâmica", conta Marcelo Fernandes, um dos gestores do app na cidade.

Os interessados em aproveitar as promoções especiais em São Carlos, devem ficar atentos às notificações do aiqfome para não perder nenhuma oportunidade. O app está disponível gratuitamente na APP Store e Play Store.

Sobre o aiqfome

Fundado em 2007, em Maringá (PR), por Steph Gomides e Igor Remigio, o aiqfome foi o pioneiro entre os aplicativos de food delivery no Brasil.

Conta, atualmente, com mais de 6 milhões de usuários, atua em mais de 700 cidades, é o maior app de delivery do interior e o 2º maior do país. Além disso, tem mais de 30 mil restaurantes em sua base e uma média superior a 2 milhões de pedidos mensais.

Indo na contramão do mercado, o aiqfome possui uma política de ganha-ganha-ganha, ou seja, de só lucrar quando lojistas e entregadores também lucram, e entende que só assim, de uma forma justa, é possível ser um verdadeiro parceiro para os estabelecimentos.

A empresa busca promover a transformação local de pequenas e médias cidades, por meio da valorização da culinária e do serviço de seus parceiros. Sempre guiado pela transparência, que é fundamental para contribuir com o crescimento de toda a cadeia de delivery.

Faz parte do Grupo Magalu desde 2020, compondo a vertical de food delivery. No app é possível pedir comida, mercado, água, gás, bebida, padaria, farmácia, itens de pet shop e muito mais.

A marca também lançou recentemente o d+, o clube de vantagens do aiqfome. Sua assinatura garante um pacote de cupons diários de R$ 10 de desconto ou entrega grátis para usar em qualquer restaurante ou loja no app, além de receber descontos exclusivos no Magazine Luiza, Época, Kabum e Netshoes.

Impacto social, cultura pop e ativação de marca. Essa será a aposta de sucesso do aiqfome, maior aplicativo de delivery do interior e 2º maior do país, que segue firme expandindo sua presença Brasil afora e implementando a solidariedade pelas cidades do país. Como no próximo sábado, dia 28 de junho, quando a cidade de São Carlos receberá uma ação inusitada da marca: o aiqfome promoverá uma campanha de doação de alimentos com a presença da icônica ‘’Carreta Furacão", estrela de memes, danças coreografadas e muita nostalgia, em uma ação que mistura entretenimento e propósito. A iniciativa faz parte da campanha que celebra a cidade recém-inaugurada no app. A atividade contará com distribuição de brindes e cupons, interação com os personagens e claro, um passeio especial na famosa carreta. Com uma única exigência: doar um 1kg de alimento não perecível e estar cadastrado na plataforma do aiqfome.