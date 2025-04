AInConecta Calourada promove bate-papo sobre inovação na UFSCar

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Acervo BCo

Hoje, dia 9 de abril, a partir do meio-dia, acontece o AInConecta Calourada, uma roda de conversa com a Agência de Inovação da UFSCar (AIn). O evento será realizado na Área de Convivência (piso 1) da Biblioteca Comunitária (BCo), no campus São Carlos da Universidade Federal de São Carlos.

Integrando a programação da Calourada BCo, a atividade é uma excelente oportunidade para calouros e veteranos conhecerem mais sobre os projetos da AIn e como a UFSCar fomenta o empreendedorismo, a inovação e a pesquisa aplicada.

A participação é gratuita e aberta ao público.

Local: Área de Convivência (piso 1) da Biblioteca Comunitária - Campus São Carlos – UFSCar

Horário: 12h

Mais informações: bco.ufscar.br

Leia Também