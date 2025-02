AInConecta acontece dia 21 de fevereiro

O evento tem como objetivo apresentar o programa de relacionamento da AIn com as Empresas-Filhas UFSCar, bem como estreitar os laços entre a Universidade e empresas e fortalecer o ecossistema de inovação e empreendedorismo de São Carlos.

Estão convidados todos os fundadores e/ou controladores de empresas que sejam egressos da UFSCar (discentes ou servidores) e considerem que a UFSCar foi fundamental para a criação, consolidação ou expansão da empresa.

O evento, que acontece às 15h30, no Starteca, Piso 2 da Biblioteca Comunitária (BCo), localizada na área Norte do Campus São Carlos da UFSCar, é aberto e as inscrições podem ser feitas neste link