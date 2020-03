Água Vermelha e Santa Eudóxia terá policiamento reforçado pela PM

Crédito: Divulgação

O comandante do 38º Batalhão de Polícia do Interior, tenente coronel Valdemir Guimarães Dias, recebeu no dia 27 de fevereiro, os vereadores Roselei Aparecido Françoso e Moises Lazarine, o secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Batista Muller, o diretor do Departamento de Fiscalização da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Rodolfo Tibério Penela e o comandante da 1ª Cia de Policia Militar, capitão Renato Gonzalez, momento em que foram apresentados o Sargento PM Jenuy e o Cabo PM Levez, que irão compor o efetivo da Ronda Rural, sendo que o Sargento será o comandante da Base Distrital de Santa Eudóxia, que integra também o distrito de Água Vermelha.

