Água jorra no Residencial Romeu Santini

O São Carlos Agora recebeu na manhã desta quinta-feira, 11, mais uma reclamação de vazamento de água. Segundo leitores do portal, o problema está localizado na rua Arlindo Possa (antiga 8) das casinhas do Jardim Botafogo, no Conjunto Habitacional Romeu Santini.

Via WhatsApp os reclamantes informaram que há mais de dois meses “jorra água pela rua toda” e neste período o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) foi notificado em várias oportunidades.

Entretanto, até a presente data nenhuma providência foi tomada. “A gente pressupõe que isso é um descaso, pois a autarquia cobra austeridade no uso da água, só que pratica o desperdício”, comentou um morador.

