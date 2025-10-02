(16) 99963-6036
quinta, 02 de outubro de 2025
Cidade

Água é direito, não favor: moradores do Aracy voltam a reclamar da falta de água

02 Out 2025 - 17h17Por Jessica Carvalho R.
Torneira - Falta de água - Crédito: Agência BrasilTorneira - Falta de água - Crédito: Agência Brasil

Moradores dos bairros Cidade Aracy 1, Cidade Aracy 2 e Antenor Garcia entraram em contato com o São Carlos Agora nesta quinta-feira (2) para denunciar a falta de água. Segundo eles, o problema começou por volta das 11h e segue sem solução.

A situação tem causado revolta e indignação. “O povo chega do trabalho cansado e não tem água. Os filhos chegam da escola e não tem água pra fazer comida, tomar banho, fazer o básico”, disse uma moradora do Aracy 2.

Outra leitora desabafou: “Estou revoltada, não aguento mais essa tortura. São Carlos Agora, imploramos pra vocês ajudarem a gente. Com esse calor, ficar sem água é desumano.”

Já outra moradora relatou o desespero: “Não sei mais o que fazer, é desesperador. Que palhaçada tão grande, o SAAE está de brincadeira.” A água volta de madrugada, como esperar?

Nota do SAAE

Em resposta, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informou que os níveis dos reservatórios estão abaixo da média aceitável e que, aliado ao calor intenso, há aumento significativo no consumo, o que pode provocar baixa pressão no abastecimento, especialmente nas regiões mais altas da cidade.

A autarquia destacou que equipes estão acompanhando a situação e adotando medidas como manobras para transferir água entre reservatórios e acionamento de caminhões-pipa, buscando diminuir os impactos à população.

O SAAE também reforçou o pedido de colaboração dos moradores para o uso consciente da água durante este período de crise hídrica no Estado de São Paulo. Entre as recomendações, está evitar o uso de água potável para lavar calçadas, quintais, veículos e telhados.

Por fim, a autarquia lembrou que não é “fábrica de água”, dependendo do volume natural disponível nos mananciais Ribeirão Feijão e Espraiado, além do Aquífero Guarani, que abastece 38 poços profundos e 74 reservatórios em São Carlos.

 

Últimas Notícias