Agricultura e Abastecimento fará agendamento para consultas veterinárias

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAA) informa que para fazer o agendamento para consultas veterinárias ofertadas para cães e gatos está disponibilizado o WhatsApp (16) 99991-9584, além do telefone (16) 3368-7051 já divulgado anteriormente.

A SMAA retomou o atendimento veterinário gratuito de cães e gatos em situação de vulnerabilidade no último dia 12 de janeiro. Estão sendo realizados 20 atendimentos por dia em clínica contratada pelo município, um investimento de R$ 1.035.480,00. São oferecidos serviços ambulatoriais de baixa complexidade como vermifugação, aplicação de soro, raio X, ultrassom, hemograma com ureia e creatina, teste de erliquiose (doença do carrapato), teste de cinomose, raspagem de pelo, entre outros. O horário de atendimento para agendamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

