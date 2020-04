Agricultor familiar doa produção de hortaliças e legumes para famílias carentes

Antonio Donizete e Voluntários Sertanejos do Bem durante a colheita - Crédito: Gerson C. Jr. Jr.

Aproximadamente 60 canteiros cultivados e produzindo todo tipo de hortaliças e legumes. Prontos para serem comercializados. Mas a falta de feiras livres e até as merendas escolares, já que em época de pandemia da Covid-19, onde não são permitidas aglomerações no sentido de não propagar a infecção, o agricultor familiar Antonio Donizete, residente no Assentamento Santa Helena, no Balneário 29, ao invés de jogar o alimento fora (pois irá semear novamente para uma futura safra), optou pela doação.

Assim, com o auxílio do grupo Voluntários Sertanejos do Bem, que foram até sua propriedade e auxiliam na coleta dos produtos alimentícios (perecíveis), passou a fornecem hortaliças e legumes para famílias carentes e que passam necessidade.

“Colhemos alface, rúcula, almeirão, couve, salsinha, berinjela, jiló e uma infinidade de produtos e estamos entregando para famílias que passam por necessidade”, disse Ubirajara Bira Ferreira. “São casas onde o marido ou a mulher perderam o emprego e precisam de um auxílio nesse momento de crise mundial da saúde”, contou.

Segundo ele, os alimentos foram entregues no Jardim Zavaglia, Cidade Aracy, entre outros bairros. “Além para famílias que possuem pessoas no grupo de risco da doença”, sinalizou.

SEM ESCOAMENTO

Em contato com Donizete, o São Carlos Agora obteve a informação que toda a produção seria inutilizada. “Eu não tenho escoamento dos produtos que seriam destinados para as feiras livres e merenda das crianças. Também não tenho como levar as verduras e legumes para a cidade. Eu vou arar novamente para um novo plantio na esperança que daqui há um mês tudo volte ao normal. Então tudo iria se perder”, comentou. “Mas esse pessoal se dispôs a levar tudo para famílias que precisam e eu achei muito boa a iniciativa”, comentou.

Indagado sobre o sentimento que fica ao poder doar alimento em um período de grave crise econômica, onde trabalhadores perdem o sustento da família, o agricultou familiar mostrou sensibilidade.

“É um prazer doar essas verduras. Me sinto muito bem sabendo que elas seriam jogadas fora, mas agora irá alimentar centenas de famílias”, comentou.

FÉ EM DIAS MELHORES

Donizete disse que após realizar toda a colheita e seus canteiros estiverem prontos para uma nova plantação, irá semear novas sementes para voltar a produzir. “Espero que nas próximas semanas retorne as feiras livres, que esta doença vá embora e possamos voltar ao nosso dia a dia. Todos passamos por problemas, mas com trabalho, saúde e a ajuda de Deus vamos vencer mais este duro momento”, finalizou.

