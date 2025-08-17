Agosto Dourado: São Carlos reforça ações de incentivo à amamentação

A amamentação vai muito além da nutrição: é um ato de amor, proteção e cuidado, essencial para o desenvolvimento saudável da criança. Para fortalecer essa prática, a Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos, por meio do Ambulatório Materno Infantil Intermediário “Suely Fernandes” e do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), está promovendo uma série de ações durante o Agosto Dourado — mês dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno.

Na última quarta-feira (13), gestantes e puérperas atendidas pela rede municipal participaram de uma palestra ministrada pela enfermeira obstetra e especialista em amamentação, Priscila Maia. A profissional destacou benefícios comprovados do leite materno, como a redução da mortalidade infantil, o fortalecimento do sistema imunológico e a contribuição para o desenvolvimento integral da criança.

Segundo Camila de Oliveira Elias, articuladora de atendimento materno do Ambulatório, o encontro foi pensado para oferecer informação, acolhimento e troca de experiências. “Foi um momento produtivo, no qual as mulheres puderam compartilhar suas angústias e receber orientações sobre o manejo correto da amamentação”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, ressaltou que apoiar a amamentação é um compromisso coletivo. “O leite materno é o primeiro e mais poderoso alimento que uma criança pode receber. Ele carrega nutrientes, anticorpos e afeto. Investir no aleitamento é garantir crianças mais saudáveis e mães seguras e acolhidas”, disse.

Além das palestras, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as Unidades de Saúde da Família (USF) oferecem atendimento contínuo às mães, desde o pré-natal até o período de amamentação. As equipes também passam por capacitações específicas neste mês, reforçando o suporte oferecido às famílias.

O Ambulatório Materno Infantil Intermediário “Suely Fernandes” está localizado na Avenida São Carlos, nº 947, no Centro.

