Agilidade do Samu e da UPA Aracy salva vida de bebê de 3 meses

Profissionais da saúde chegam até a Santa Casa: com vida, neném foi socorrida após parada cardíaca - Crédito: Maycon Maximino

Profissionais do Samu, além da equipe do pronto-atendimento de funcionários da UPA Aracy salvaram a vida de uma bebê de 3 meses na manhã desta quarta-feira, 26.

A reportagem do São Carlos Agora acompanhou o desenrolar da ação de vários anjos da guarda que estavam atentos e mostraram agilidade, rapidez e profissionalismo ao ressuscitar a criança que estava em parada cardíaca.

Tudo começou quando uma equipe da unidade básica do Samu estaria em uma ocorrência no bairro e em dado momento o condutor Matheus e a enfermeira Sônia ouviram o chamado de uma ocorrência código 1 (gravíssimo) de uma criança em parada cardíaca na rua Antonio das Graças Generoso, no Cidade Aracy 2. A mãe estaria desesperada.

Os profissionais não pensaram duas vezes e partiram em alta velocidade e paralelamente solicitaram uma unidade de suporte avançado. Com o bebê na viatura, iniciaram manobras de ressuscitação. Ao verem a gravidade da criança foram para a UPA do bairro e profissionais da saúde deram continuidade aos procedimentos até a chegada da USA e a médica dra. Paola, juntamente com os demais profissionais da saúde reanimaram a criança que foi intubada e posteriormente encaminhada à Santa Casa de São Carlos, para que tenha cuidados médicos.

Um trabalho eficaz, positivo, de profissionais que mostraram muita resiliência e carinho ao salvar a vida de uma pequena são-carlense de três meses.

