Agentes educacionais da rede municipal de ensino são homenageados

Representando os colegas foram homenageados Cláudia Alexandra Borges e Ronaldo Luís de Oliveira - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), homenageou na tarde desta terça-feira, 22, no Centro Municipal de Artes e Cultura (Cemac), os 89 agentes educacionais da Rede Municipal de Ensino.

O Dia do Agente Educacional, instituído pela Lei Municipal n. º 18.661 de 25 de junho de 2018, de autoria do vereador licenciado e atual secretário de Educação, Roselei Françoso, é comemorado anualmente em 22 de agosto, reconhecendo os relevantes serviços prestados por esses profissionais que apoiam e auxiliam na organização do ambiente escolar.

Representando os colegas foram homenageados com flores a agente educacional Cláudia Alexandra Borges com 27 anos nesta função e Ronaldo Luís de Oliveira com 23 anos de atuação nas funções de inspetor de alunos e posteriormente de agente educacional.

Os agentes educacionais recebem as crianças, ajudam na alimentação e higiene dos alunos, apoiam o diretor escolar na parte administrativa, nas questões de segurança, recebem as famílias, fazem orientações, auxiliam os professores, entregam os alunos para os pais e embora não sejam pedagogos, auxiliam também no atendimento comunitário.

O secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, ressaltou que em 2018 foi procurado por um grupo de agentes educacionais que solicitaram a inclusão no calendário do município da data comemorativa ao Dia do Agente Educacional. “A presença destes profissionais melhora a organização da educação e garante suporte a todos os envolvidos na rotina escolar, já que eles fazem a rotina da escola mais leve e acolhedora, conhecem todo o funcionamento das unidades e prestam atendimento à comunidade, garantindo segurança, apoio e cuidado, não apenas com as crianças, mas com todos que frequentam as escolas”, disse o secretário.

Participaram da homenagem o vice-prefeito Edson Ferraz, os secretários municipais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Nino Mengatti, Paula Knoff, secretária adjunta de Educação, Gilberto Rodrigues, diretor e representante do Sindspam, Daiani Rossi, agente educacional e Juliana Tessarin, chefe da seção de projetos especiais da SME.

