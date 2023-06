Agentes de Pastoral da Diocese de São Carlos participam do III Muticom

Crédito: Daniel Silva

Foi realizado domingo, 4, o 3° Mutirão Diocesano de Comunicação (Muticom), organizado pela Pastoral da Comunicação da Diocese de São Carlos, sob a assessoria do padre Rubens Romão Corrêa Jr. e do coordenador Sidney Rogério do Prado.

O evento aconteceu na Fundação Educacional Dr. Raul Bauab, em Jaú e reuniu aproximadamente 100 agentes de pastoral, com o objetivo de pensar uma comunicação em rede entre paróquias e diocese, além de preparar os agentes da Pastoral da Comunicação (Pascom) no período pós-pandemia, no qual os desafios de comunicar estão cada vez mais presentes, inclusive no meio eclesial.

A palestrante, Irmã Joana Puntel (Paulinas), trouxe a comunicação no magistério da Igreja a partir do Concílio Vaticano II.

O padre Rubens encerrou o evento com uma missa em ação de graças pelo dia de partilha e formação e ao final da celebração realizou a benção de envio para que os pasconeiros retornassem às suas paróquias no desejo de semear a Palavra de Deus a partir dos meios de comunicação social.

