Agentes de combate às endemias recebem novas mochilas em São Carlos

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, entregou novas mochilas aos Agentes de Combate às Endemias (ACEs) que atuam no município. A ação foi coordenada pelo Departamento de Vigilância em Saúde, via Unidade de Controle de Zoonoses e Endemias.

Atualmente, 38 servidores prestam serviço ao município atuando na prevenção e combate às endemias ao desenvolverem atividades como vistorias de residências, depósitos, terrenos baldios, estabelecimentos comerciais e pontos estratégicos para buscar focos endêmicos. Estas verificações ocorrem na checagem de recipientes que acumulem água, lixos, lonas e pneus, entre outros itens, que possam servir de criadouro para o mosquito da dengue e outras doenças. Além disso, também promovem ações de educação em saúde junto à comunidade e informam a população sobre os riscos das doenças.

Conforme a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Denise Mello Martins, a ação faz parte de uma série de iniciativas que estão sendo desenvolvidas a fim de otimizar as condições de trabalho destes agentes. “Os agentes sabem das reais necessidades da população e trabalham a prevenção e a promoção da saúde o tempo todo, por meio de ações educativas, em conformidade com os princípios e diretrizes do SUS. Eles são essenciais para a gestão poder planejar as ações nos territórios e têm realizado um trabalho de excelência no combate às arboviroses, contribuindo para que possamos oferecer uma saúde pública resolutiva, como todo cidadão merece. Ao fazermos estes investimentos no intuito de promover o bem-estar, garantir direitos com valorização e dar melhores condições de trabalho a estes profissionais, temos, com certeza, uma prestação de serviço com ainda mais qualidade aos nossos munícipes”, comenta Denise.

O agente de combate às endemias Odair José de Souza, que está há 18 anos na função, foi um dos profissionais que recebeu o equipamento. “Ser agente de endemias é oferecer saúde pública como todo cidadão merece e, na mochila, sempre há um espaço garantido para tudo que precisamos carregar no dia a dia”, acrescentou o servidor.

