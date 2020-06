Agendamento para atendimento presencial nas repartições municipais deve ser realizado pela internet

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos comunica que a partir da próxima segunda-feira (22/06) vai iniciar o atendimento presencial nas repartições públicas municipais, porém mediante agendamento prévio via internet na página do município no link http://agendamento.saocarlos.sp.gov.br/. Em todos os locais o atendimento será das 8h às 13h.

Nas unidades do SIM (Serviços Integrados do Município) o agendamento poderá ser feito online ou nas próprias unidades que disponibilizarão um computador que vai emitir uma senha com a data e horário do atendimento. Essa opção deverá ser utilizada somente por pessoas que realmente não tem acesso a internet. A Secretaria Municipal de Fazenda ressalta que diversos serviços também são disponibilizados no SIM Online, dispensando atendimento presencial.

É obrigatório o uso de máscaras para ter acesso ao interior das repartições municipais. As unidades disponibilizarão álcool em gel.

