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terÃ§a, 24 de marÃ§o de 2026
Visita presidencial

Agenda de Lula em SÃ£o Carlos inclui visita ao Centro de ManutenÃ§Ã£o da Latam

24 Mar 2026 - 07h37Por Da redaÃ§Ã£o
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Presidente Lula - CrÃ©dito: AgÃªncia BrasilPresidente Lula - CrÃ©dito: AgÃªncia Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará em São Carlos e cidades da região nesta quarta-feira (25), com uma série de compromissos voltados ao desenvolvimento industrial, tecnológico e da saúde. A agenda começa às 9h30, no aeródromo da Embraer, em Gavião Peixoto, onde será apresentado o primeiro caça F-39E Gripen montado no Brasil. Em seguida, às 12h30, o presidente participa, em Araraquara, do anúncio da instalação de uma fábrica de trens da CRRC.

Já no período da tarde, Lula segue para São Carlos, onde, às 14h30, participa da inauguração de novas áreas do Hospital Universitário da UFSCar. Encerrando a agenda, às 16h, o presidente visita o centro de manutenção da LATAM Linhas Aéreas no município, em evento que marca o anúncio da aquisição de novas aeronaves da Embraer pela companhia aérea, reforçando investimentos no setor aeronáutico nacional.

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