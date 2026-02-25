(16) 99963-6036
quarta, 25 de fevereiro de 2026
Cidade

Agência de Inovação da UFSCar altera cronograma de seleção para vaga de auxiliar administrativo

Novo prazo de inscrição é até 1º de março

25 Fev 2026 - 12h57Por Jessica
(Foto: Acervo FAI.UFSCar) - (Foto: Acervo FAI.UFSCar) -

A Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos (FAI.UFSCar) publicou um novo cronograma referente ao processo seletivo para a função de auxiliar administrativo para atuar no projeto "Gerenciamento de royalties na Agência de Inovação da UFSCar".

O cronograma atualizado altera as datas das próximas etapas do edital. O novo prazo de inscrições vai até 1º de março, por meio de formulário eletrônico.

A oportunidade é voltada a pessoas com formação em Administração, Biblioteconomia ou Ciência da Informação, sendo desejável formação em Secretariado Executivo. A função envolve atividades como tramitação de processos no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da UFSCar, apoio ao setor de comunicação com clipping de notícias, newsletter e redes sociais, atualização do site da Agência, atendimento ao público interno e externo e produção de documentos administrativos.

Confira todas as informações atualizadas no site da FAI.UFSCar.

