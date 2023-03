Aeroporto de São Carlos será reinaugurado nesta quinta-feira (16) - Crédito: divulgação/Rede VOA

A Rede VOA reinaugura na quinta-feira (16), às 15h, o Aeroporto Mário Pereira Lopes, em São Carlos. O aeroporto recebeu R$ 1,2 milhão em melhorias neste primeiro ano de concessão em obras nas áreas alfandegária e comercial. Nos primeiros quatro anos de concessão, o investimento será de R$ 5,7 milhões.

Na área internacional, as obras contemplaram o início da recuperação do pátio alfandegado, manutenção da casa de força, contratação de recuperação de pátio, readequação da área para atender os requisitos internacionais, projeto de implantação e aprovação de EPTA (estação de telecomunicação), implantação de caminhão de combustível e reinternacionalização do sítio aeroportuário. Além disso, todo o local passou por manutenção para atender especificamente a MRO (centro de manutenção) da Latam. Segundo o presidente da Rede VOA, Marcel Moure, as obras exigidas pelos órgãos federais para a manutenção da internacionalização alfandegária já foram finalizadas. “Agora, estamos à espera de uma nova inspeção do local.”

Como o aeroporto também é comercial, as obras contemplaram a revitalização do terminal de passageiros, projeto e aquisição de PAPI (sistema de ajudas visuais à navegação aérea), aquisição de novas longarinas e canal de inspeção para atendimento a voos comerciais regulares.

(Rede Voa)

