AEASC empossa diretoria e homenageia profissionais da engenharia

Crédito: MILTINHO MARCHETTI

A Câmara Municipal de São Carlos entregou, na noite desta sexta-feira, 10 de abril, em sua sede, no Edifício Euclides da Cunha, os prêmios de “Profissional do Ano”, “Profissional Homenageado” e “Acadêmico do Ano” das áreas de engenharia e arquitetura de São Carlos. Os homenageados foram escolhidos pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos – AEASC.

Depois da solenidade, foi realizado um jantar de confraternização na sede da AEASC, que empossou a diretoria da associação para o triênio 2026/2029. Os três profissionais escolhidos pela categoria para as homenagens atuam há décadas no setor público municipal e estadual.

A escolha, baseada em indicações de associados e análise curricular, reconhece trajetórias de impacto nas áreas abrangidas pelo sistema Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Confea, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – Crea e Conselho de Arquitetos e Urbanistas – CAU.

A engenheira civil, mestre em Engenharia de Transportes, Valéria Maria Sestini, foi eleita "Profissional do Ano". Como engenheira do Departamento de Estradas e Rodagem – DER de São Paulo, especializou-se em gerência de pavimentos, atuando em São Paulo e São Carlos simultaneamente. Foi diretora do DER São Carlos de 1993 a 2025, quando houve uma reestruturação do quadro de funcionários estaduais. É casada com um engenheiro e tem uma filha, médica pediatra.

"A homenagem para mim foi uma surpresa, pois não é comum o reconhecimento do trabalho do funcionário público. Aqui nós atendemos desde a usina, a CPFL, em processos para uso da faixa de domínio, até o microempreendedor que quer instalar um quiosque de venda de produto hortifrutigranjeiro. Além de eventos e outras situações em que há necessidade de alterações nos trechos de rodovia. Em todos esses momentos atendemos a população, as pessoas. É muito bom ter esse trabalho, que não é só meu, sendo reconhecido”, afirmou Valéria.

O título de "Profissional Homenageado" foi concedido ao engenheiro agrimensor Benedito Carlos Marchezin, funcionário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos – SAAE desde 1985, onde, além das atividades pertinentes à engenharia, foi gerente da divisão de planejamento e projetos e superintendente da autarquia. Acompanhou o crescimento de São Carlos dos 120 mil habitantes, em 1985, aos atuais 266 mil, e a respectiva ampliação das redes de água e esgoto, além da atualização de materiais e das tecnologias em tratamento. É casado e tem dois filhos, um advogado e uma psicóloga:

“Achei muito bacana essa escolha, fiquei muito contente. Vou me aposentar daqui um ano e pouco, então é muito bom ter o trabalho reconhecido principalmente agora. O SAAE é um excelente lugar para trabalhar e tenho muito a agradecer a todos.”, afirmou Marchezin.

Já a categoria "Acadêmico do Ano" destacou o prof. dr. Fernando Martini Catalano, da USP São Carlos, por sua contribuição à gestão universitária e ao ensino da engenharia. É graduado em Engenharia Mecânica pela USP, tem mestrado em Engenharia Mecânica pela Escola de Engenharia de São Carlos – USP e doutorado em Engenharia Aeronáutica pela Cranfield University. É casado, tem dois filhos: um é designer gráfico pela Unesp de Bauru e a outra é doutora em bioacústica pela UFSCar. Atualmente é professor titular da Universidade de São Paulo e diretor da Escola de Engenharia de São Carlos – USP, onde criou a graduação em Engenharia Aeronáutica, um dos cursos mais concorridos e prestigiados do Brasil, frequentemente figurando entre as maiores notas de corte da Fuvest, atrás apenas de medicina.

“Minha profissão é engenheiro e calhou de eu ser professor, e para mim é uma honra. Fiquei muito contente. Tenho grande satisfação em ser professor. É uma ótima sensação ver a cada ano uma turma se formando e outra entrando para começar tudo de novo. E agora tenho pensado quase todo dia no que eu vou falar sobre isso na Sessão Solene da Câmara Municipal”, contou o prof. Catalano.

Com essa iniciativa, a AEASC reafirma seu compromisso de valorizar a excelência técnica e incentivar o constante desenvolvimento da engenharia e arquitetura em nossa região.

“Ao homenagear tanto profissionais de trajetórias consolidadas quanto talentos acadêmicos, a associação promove uma integração vital entre o mercado e a inovação científica. O evento não apenas celebra conquistas individuais, mas também reforça o papel fundamental desses profissionais na construção de uma São Carlos cada vez mais moderna e sustentável”, declarou o eng. Agnaldo Spaziani, presidente da AEASC.

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