Adutora se rompe e interdita trânsito na avenida José Pereira Lopes em São Carlos

Crédito: Lourival Izaque

Um grande buraco se abriu na manhã desta quinta-feira (21) na avenida José Pereira Lopes, na altura do Jardim Botafogo, e interditou o trânsito nos dois sentidos.

De acordo com informações da Prefeitura, o problema foi causado pelo rompimento de uma adutora de água localizada na entrada do bairro Salto do Monjolinho. A tubulação faz parte da ligação de água de um novo empreendimento da construtora MRV, situado ao lado da área onde ocorreu a abertura da cratera.

Agentes de trânsito foram acionados e estão no local realizando a sinalização para orientar os motoristas e garantir a segurança viária. Ainda não há previsão para liberação total da via.

As equipes responsáveis pela rede de abastecimento já foram comunicadas e devem iniciar os reparos para conter o vazamento e recuperar o trecho afetado.

