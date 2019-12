Adriana Colin comanda sorteio da campanha "Natal Premiado ACISC"

Crédito: Divulgação

A ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) realiza na manhã desta sexta-feira, 27, na Praça do Mercado Municipal, o sorteio da Promoção "Natal Premiado ACISC 2019", que reúne mais de R$ 150 mil em prêmios.

A modelo, jornalista e apresentadora, Adriana Colin, vai comandar o evento, marcado para iniciar às 10 horas. Serão sorteados 03 automóveis zero-quilômetro (02 HB20 e 01 Gol) e mais 03 vales-compras de R$ 10 mil cada.

Até a tarde desta quinta-feira, 26, a campanha registrava o montante de mais de 114 mil cupons lançados na urna, que está localizada no Palácio do Comércio “Miguel Damha”, sede da ACISC e pode ser visitada por todos os consumidores.

Feliz e bastante animado com o sucesso do "Natal Premiado 2019", o presidente da ACISC, José Fernando Domingues, o Zelão, relatou que o objetivo da campanha foi totalmente alcançado. "Nosso intuito, ao oferecer mais de R$ 150 mil em prêmios, era exatamente o de fomentar as vendas de final de ano e fazer com que o consumidor viesse gastar no comércio da nossa cidade, em especial, nas lojas participantes. E foi o que aconteceu", contou.

De acordo com o Zelão, a campanha movimentou mais de R$ 5,7 milhões na economia da cidade. "Considerando que a cada R$ 50, um cupom é lançado na urna, até a tarde desta quinta, o 'Natal Premiado ACISC' ajudou a movimentar o montante de R$ 5.700.550,00. Um resultado maravilhoso para um ano difícil, economicamente, que nosso país, sobretudo São Carlos, passou em 2019", afirmou.

O método de realização da campanha "Natal Premiado ACISC 2019", foi a grande novidade nesse ano. “O próprio consumidor é quem está fazendo o cadastro do seu cupom, através do Aplicativo ACISC. Seguindo as tendências dos aplicativos, que apresentam uma maior facilidade aos comerciantes e também aos consumidores, implantamos esse novo sistema que tem facilitado a vida de todos”, contou.

Ao comprar nas lojas participantes da Campanha Natal Premiado ACISC, a partir de R$ 50, o consumidor recebe seu cupom fiscal, baixa o Aplicativo ACISC no seu celular, se cadastra e através da leitura do QR Code, concorre aos prêmios. “É muito importante exigir o seu cupom fiscal no ato da compra para participar dos sorteios”, lembra o presidente da ACISC.

Os cupons poderão ser lançados até às 23h59m59s desta quinta-feira (26). "Os consumidores ainda têm a chance de participar do sorteio de uma das maiores promoções de Natal da nossa grande região. Não fique de fora! Corra para as lojas participantes e participe", convida Zelão.

SERVIÇO

Sorteio da Campanha Natal Premiado ACISC

Data: 27 de dezembro de 2019

Horário: a partir das 10 horas

Local: Praça do Mercado Municipal de São Carlos

(EVENTO ABERTO AO PÚBLICO)

