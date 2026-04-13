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segunda, 13 de abril de 2026
Cidade

Adolescentes da Fundação CASA em São Carlos visitam Museu da Língua Portuguesa

Atividade incentiva o interesse dos jovens pelos estudos e apresenta diferentes formas de expressão da cultura brasileira

13 Abr 2026 - 16h00Por Assessoria de Imprensa
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Adolescentes da Fundação CASA em São Carlos visitam Museu da Língua Portuguesa -


Seis adolescentes da Fundação CASA São Carlos participaram de uma visita monitorada ao Museu da Língua Portuguesa, na capital, onde tiveram contato direto com exposições interativas sobre literatura, música e os múltiplos usos da língua no cotidiano.

A atividade integra o projeto pedagógico da Fundação CASA, com foco no desenvolvimento educacional dos jovens. Durante a visita, os adolescentes tiveram acesso a exposições que abordam a língua portuguesa em suas dimensões cultural, artística e social, incluindo poesia, música e diferentes formas de comunicação.

Para um dos adolescentes participantes, a experiência foi marcante. “Vi muita coisa que eu nunca tinha visto antes. Achei da hora conhecer outras formas de falar e escrever. Isso me fez pensar mais sobre a importância de aprender português e continuar estudando”, contou.

Os adolescentes foram selecionados de acordo com o nível de aprendizagem, com a proposta de estimular ainda mais o interesse pelas aulas e reforçar a importância da educação no processo socioeducativo. A experiência também buscou promover reflexões sobre o papel da língua portuguesa no cotidiano e nas trajetórias pessoais de cada jovem.

“A direção da unidade sempre apoia e incentiva essas saídas. Como coordenador pedagógico, acredito que essas experiências contribuem diretamente com as nossas necessidades educacionais e com o desenvolvimento dos adolescentes”, destacou o coordenador pedagógico da unidade.

“Acreditamos que o acesso à cultura e ao conhecimento é fundamental no processo socioeducativo. Iniciativas como essa ampliam horizontes, despertam o interesse pelos estudos e contribuem diretamente para o desenvolvimento integral dos adolescentes atendidos pela Fundação CASA”, destacou o presidente interino, Oswaldo Caetano Junior.
 

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