Adolescentes da Fundação CASA em São Carlos se formam e mostram suas criações em formatura do Senac

Adolescentes no Senac - Crédito: divulgação

Dezoito adolescentes da Fundação CASA São Carlos concluíram nesta quarta-feira (25) os cursos de Customização de Bonés e Camisetas e de Informática Básica, oferecidos em parceria com o Senac São Carlos. A formatura reuniu as duas turmas em uma celebração marcada por apresentações técnicas, desfile e troca de conhecimentos entre os jovens.

Os dez formandos do curso de customização apresentaram suas produções, explicaram as técnicas utilizadas na confecção de bonés e camisetas e realizaram um mini desfile para os concluintes do curso de informática e servidores. Os oito jovens da turma de informática também compartilharam conteúdos e procedimentos aprendidos ao longo das aulas, transformando a formatura em uma troca genuína entre as turmas.

"Consegui despertar o meu lado artístico. Gostei de apresentar para os meus colegas as técnicas que utilizamos para confeccionar o boné e a camiseta. Gostei de ter uma oportunidade de aprender uma profissão e de mudar de vida quando sair", relatou um dos adolescentes formado no curso de Customização de Bonés e Camisetas.

Os formandos também receberam currículo durante o evento e foram orientados sobre o mercado de trabalho formal. A formatura ainda reforçou a possibilidade dos adolescentes continuarem sua formação de maneira gratuita, por meio do sistema de bolsas, em unidades do Senac após o cumprimento de suas medidas socioeducativas.

Para o coordenador pedagógico do CASA São Carlos, Carlos Eduardo, o impacto vai além do certificado. "Atividades como essa estimulam os adolescentes a aumentar sua autoestima e a romperem com barreiras socioculturais e estruturas simbólicas preconceituosas que podem desestimular um processo de mudança de vida positiva e de saída da vida delitiva", afirmou.

A presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, destaca o papel estratégico dessas iniciativas. "A formação profissional é um dos pilares do trabalho socioeducativo. Quando um jovem descobre que é capaz de criar, aprender e se apresentar com orgulho diante dos colegas, estamos falando de uma transformação que vai muito além das grades curriculares. Essa é a mudança que queremos ver."

Leia Também