Adolescentes da FundaÃ§Ã£o CASA de SÃ£o Carlos participam de visita virtual Ã  Pinacoteca com foco na mÃºsica brasileira

Adolescentes que cumprem medida socioeducativa no centro da Fundação CASA em São Carlos participaram, no início de março, de uma atividade cultural interativa promovida pela Pinacoteca de São Paulo. A ação, realizada de forma virtual, teve como tema “Do Maracatu ao Funk” e buscou aproximar os jovens das raízes e transformações da música brasileira.

A iniciativa também envolveu outras unidades do interior paulista, mas contou com a participação de jovens do CASA São Carlos, que acompanharam a visita por meio de recursos tecnológicos disponíveis na unidade. A transmissão foi exibida em telas de TV, permitindo interação em tempo real com o arte-educador responsável pela mediação.

Durante a atividade, os adolescentes exploraram a relação entre diferentes manifestações culturais, desde ritmos tradicionais como o maracatu e o frevo até o funk contemporâneo. A proposta destacou como essas expressões musicais refletem a formação histórica e cultural do Brasil, com forte influência afrodescendente.

Um dos momentos mais marcantes foi a identificação de elementos em comum entre os estilos, como o uso de sombrinhas — símbolo do frevo pernambucano — e sua presença em contextos atuais, como nos bailes funk paulistas.

A ação foi articulada pela Gerência de Arte e Cultura da Fundação CASA, que disponibiliza regularmente atividades culturais aos centros de atendimento. A escolha do tema buscou dialogar diretamente com o universo musical dos adolescentes, promovendo maior engajamento.

Além do conteúdo histórico, a atividade incluiu uma roda de conversa, em que os jovens compartilharam experiências relacionadas a festas populares, como o Carnaval, discutindo o papel dessas celebrações na construção de vínculos sociais e identidade cultural.

A proposta reforça o uso da tecnologia como ferramenta de inclusão cultural e educativa, permitindo que adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa tenham acesso a instituições reconhecidas e ampliem seus horizontes por meio da arte e da cultura.