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Adolescentes da FundaÃ§Ã£o CASA de SÃ£o Carlos participam de visita virtual Ã  Pinacoteca com foco na mÃºsica brasileira

24 Mar 2026 - 20h10Por Jessica Carvalho R
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Adolescentes da FundaÃ§Ã£o CASA de SÃ£o Carlos participam de visita virtual Ã  Pinacoteca com foco na mÃºsica brasileira -

Adolescentes que cumprem medida socioeducativa no centro da Fundação CASA em São Carlos participaram, no início de março, de uma atividade cultural interativa promovida pela Pinacoteca de São Paulo. A ação, realizada de forma virtual, teve como tema “Do Maracatu ao Funk” e buscou aproximar os jovens das raízes e transformações da música brasileira.

A iniciativa também envolveu outras unidades do interior paulista, mas contou com a participação de jovens do CASA São Carlos, que acompanharam a visita por meio de recursos tecnológicos disponíveis na unidade. A transmissão foi exibida em telas de TV, permitindo interação em tempo real com o arte-educador responsável pela mediação.

Durante a atividade, os adolescentes exploraram a relação entre diferentes manifestações culturais, desde ritmos tradicionais como o maracatu e o frevo até o funk contemporâneo. A proposta destacou como essas expressões musicais refletem a formação histórica e cultural do Brasil, com forte influência afrodescendente.

Um dos momentos mais marcantes foi a identificação de elementos em comum entre os estilos, como o uso de sombrinhas — símbolo do frevo pernambucano — e sua presença em contextos atuais, como nos bailes funk paulistas.

A ação foi articulada pela Gerência de Arte e Cultura da Fundação CASA, que disponibiliza regularmente atividades culturais aos centros de atendimento. A escolha do tema buscou dialogar diretamente com o universo musical dos adolescentes, promovendo maior engajamento.

Além do conteúdo histórico, a atividade incluiu uma roda de conversa, em que os jovens compartilharam experiências relacionadas a festas populares, como o Carnaval, discutindo o papel dessas celebrações na construção de vínculos sociais e identidade cultural.

A proposta reforça o uso da tecnologia como ferramenta de inclusão cultural e educativa, permitindo que adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa tenham acesso a instituições reconhecidas e ampliem seus horizontes por meio da arte e da cultura.

 
 

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