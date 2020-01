Adolescente de 15 anos some e avó faz apelo para encontrá-lo

Crédito: Arquivo Pessoal

A avó do adolescente Robert Samuel da Silva, de 15 anos, entrou em contato com o São Carlos Agora solicitando ajuda para encontrá-lo. Segundo ela, ele saiu de casa no Eduardo Abdelnur após uma discussão familiar na manhã do último sábado (18) e desde então não deu mais notícias.

Populares informaram tê-lo visto na região do São Carlos VIII e Jacobucci. Familiares foram até lá, mas não conseguiram localizá-lo.

Robert vestia camisa listrada em azul e preto. Quem tiver informações sobre o seu paradeiro deve ligar para o telefone (16) 99366-7442 ou 99361 3883.

