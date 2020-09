Adolescente de 15 anos é encontrada com ajuda do São Carlos Agora

Com a ajuda do São Carlos Agora, a adolescente de 15 anos que saiu de casa no dia 28 de agosto foi encontrada pela mãe.

A mulher pediu ajuda ao portal nesta quinta-feira (3) dizendo que a filha havia desaparecida. Ela até tinha contato com a jovem, mas não sabia onde ela estava, pois a garota se recusava a dizer o endereço.

Após a notícia sobre o desaparecimento ser publicada, a própria adolescente entrou em contato via whatsapp do site dizendo que estava bem, que saiu por conta própria de casa para ir morar com o namorado, pois a mãe não aceita o relacionamento.

"Com a grande ajuda de vocês, uma pessoa me mandou uma mensagem através de uma conta 'fake' e me passou o endereço onde ela estava. Fomos com a polícia e realmente ela estava lá. Tomamos as medidas necessárias e ela já se encontra em casa", contou a mãe ao SCA.

