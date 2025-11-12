Adolescente da Fundação Casa de São Carlos faz Provão Paulista em busca de vaga na universidade

O Provão Paulista Seriado, exame estadual que garante acesso ao ensino superior público, será aplicado nesta quinta (13) e sexta-feira (14) a 190 adolescentes da Fundação CASA em todo o Estado de São Paulo — e São Carlos terá um representante entre os participantes.

A avaliação é destinada a jovens que cumprem medida socioeducativa e estão concluindo o Ensino Médio. Criado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), o Provão Paulista permite que estudantes da rede pública acumulem pontuação ao longo das três séries do ensino médio para disputar vagas em universidades públicas paulistas, como USP, Unesp, Unicamp, Univesp e Fatecs. Nesta edição, serão oferecidas 15.717 vagas.

Participação e etapas do exame

Em São Carlos, o exame será aplicado na unidade local da Fundação CASA, que abriga adolescentes em medida socioeducativa. O candidato são-carlense integra um grupo de 190 jovens do Estado que veem na prova uma chance concreta de transformar suas trajetórias por meio da educação.

As provas da 3ª série do Ensino Médio acontecem em dois dias. No primeiro, os participantes respondem a 48 questões objetivas de Língua Portuguesa, Inglês, Física, Química e Biologia, além de redigir uma redação, com até cinco horas de duração. No segundo dia, o exame traz 42 questões de Matemática, História, Geografia, Sociologia e Filosofia, com quatro horas de prova.

Incentivo e preparação

A Fundação CASA, em parceria com professores da rede estadual, intensificou a preparação dos adolescentes com atividades de revisão e acompanhamento pedagógico. Uma das principais iniciativas de apoio é o cursinho pré-vestibular Colmeia, projeto de extensão da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que oferece aulas ministradas por graduandos das Faculdades de Ciências Aplicadas (FCA) e de Tecnologia (FT). As aulas são remotas e incluem revisões e simulados semanais.“Estou muito animado para fazer a prova. As aulas e as revisões me ajudaram a entender melhor o conteúdo e a acreditar que posso passar. Quero fazer faculdade de Educação Física e trabalhar ajudando outras pessoas, como estão me ajudando agora”, contou o adolescente Lucas (nome fictício), do CASA Tamoios, um dos participantes do cursinho desde julho.

Educação como caminho de reinserção

Para a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, a participação dos adolescentes no Provão Paulista simboliza uma nova oportunidade.“A participação no Provão Paulista é uma oportunidade concreta de acesso ao ensino superior. Nosso papel é contribuir para que esses adolescentes retomem seus projetos de vida e possam voltar à sociedade preparados para construir um futuro melhor e, assim, ajudar a formar uma sociedade mais segura”, destacou.

Além dos concluintes, outros 1,4 mil adolescentes da Fundação CASA, matriculados na 1ª e 2ª séries do Ensino Médio, farão o exame nos dias 4 e 5 de dezembro. As notas serão acumuladas para futuras edições do Provão Paulista.

