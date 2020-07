Adolescente da Escola Álvaro Guião combate a depressão escrevendo livros

Esther tem o sonho de ser escritora profissional e atriz - Crédito: Abner Amiel

Uma estudante da Escola Estadual Álvaro Guião encontrou na literatura uma forma de expressar os seus sentimentos. A vida da aluna foi transformada quando encontrou em uma caneta e em folhas de papel refúgio para manifestar suas emoções por meio de personagens fictícios.

A profundidade dos conflitos vividos pelos personagens criados pela aluna do terceiro ano, Esther Rosa, de 17 anos, despertaram a atenção de amigos e professores, uma vez que levam os leitores a refletirem sobre conflitos existenciais.

A escritora adolescente escreveu até o momento sete histórias sobre aventura, fantasia e suspense, que são: Quatro Elementos, Entre Tayler e Tayler, O Amor É, O Urso Negro, O Guardião do Paraíso, Carly, S.O.S Planeta Terra: O diamante de Cartwheel.

A história o“O Urso Negro”é a única publicada no aplicativo Wattpad (comunidade de leitores e escritores) e pode ser lida integralmente e gratuitamente.A história narra o desafio de doze irmãos que são mandados embora de casa para um país longe. Tendo que morar em uma residência, na qual é o motivo da maior superstição das pessoas a sua volta, os personagens precisam conviver com paranormalidades que acontecem entre eles, causando brigas, ataques e medo.

As demais histórias, Esther publicou alguns trechos nas redes sociais e guarda o acervocompleto em uma pasta no formato de livros.

Esther disse que tudo começou a partir dos 10 anos. Quando era criança enfrentou na escola bullyingpor estar acima do peso e acabou desenvolvendo depressão e ansiedade.

“Como eu era criança, não sabia ao certo o que estava acontecendo comigo e eu não tinha voz o suficiente para falar com meus pais sobre os problemas”, afirmou a adolescente.

Foi então que ela começou a escrever aleatoriamente histórias curtas. “Eu expressava o que estava sentindo e passava para os sentimentos do protagonista da história, que no final, o personagem principal sempre arranjava uma solução para seus (e meus) problemas”, contou a escritora, ressaltando que atualmente experiências pessoais e músicas inspiram as suas histórias.

A adolescente afirma que é leitora assídua de histórias sobre utopia e aventura. O livro que mais gostou de ler foi a Saga do MazeRunner (possui uma trilogia em filme). O sonho da garota é ser escritora e atriz e ver suas histórias publicadas em livros de editoras e se tornarem roteiros de filmes.

Ela relembrou que familiares e amigos próximos chegaram a ler suas histórias e se identificaram com os dramas e dilemas que seus personagens enfrentam.

“Eu sei o quanto minhas histórias tem significado, não só pra mim, mas para aqueles que leram e me disseram o quanto os tocou emocionalmente. Minhas histórias em livros ajudariam pessoas a lidar com aquilo que elas não conseguem achar solução. Não precisam passar necessariamente pelo o que passei, mas sei que de alguma forma poderá ajudar”, argumentou.

Projeto de Vida

Esther tem recebido apoio das aulas do Projeto de Vida, que faz parte do Programa Inova Educação, da Secretaria da Educação Estadual, administradas por Sonia Appleby, professora de Português e Inglês, na Escola Estadual Álvaro Guião.

O principal objetivo da matéria é contribuir para a concretização dos sonhos dos alunos, trabalhando com algumas competências socioemocionais, com a finalidade de ajudar os estudantes a lidarem com situações do cotidiano, especialmente neste momento de pandemia.

Foi em umas das atividades remotas propostas aos aluno sobre planejamento de um projeto de autorrealização que a professora Sonia observou a aptidão da aluna Esther para escrever, a qual ela mencionava que a sua autorrealização seria escrever e publicar pelo menos um livro no período de um ano.

“Isto me trouxe muita felicidade, por ver uma aluna tão dedicada, inteligente e com tanta determinação nesta fase de intensas transformações e dúvidas para os jovens que estão deixando o Ensino Médio, e ela já estar começando a construir sua identidade”, afirmou a professora.

A docente disse que procura sempre incentivar e auxiliar Esther a buscar realizar o sonho de ser escritora. “Procuro fazer comentário e sugestões para auxiliá-la na criação de uma mentalidade proativa”, ressaltou.

A dirigente Regional de Ensino da região de São Carlos, Débora Gonzales Costa Blanco, elogiou Esther e relembrou o desafio estudantil neste período de quarentena.

“Esther é uma excelente aluna, muita participativa e através das aulas de Projeto de Vida, que faz parte do programa Inova Educação, foi encorajada a mostrar suas histórias e concretizar os seus sonhos entre eles se tornar uma escritora. Nesse momento de isolamento social, em muitos casos, a aproximação entre professor e aluno foi intensificada. E temos esse belo exemplo, Esther e Sônia, professora de Projeto de Vida. Temos muito orgulho de tê-la como aluna”, ressaltou a dirigente.

Resumo dos livros

“Quatro Elementos” conta a vida de três irmãos que são obrigados a morar com uma desconhecida e acabam vivendo coisas extraordinárias que estavam escondidas do resto do mundo (inclusive deles). A partir disso, precisam enfrentar problemas que todas aquelas maravilhas podem causar à humanidade.

Entre Tayler e Tayler- um garoto de sete anos que, após uma mudança com sua família, tende a viver um novo recomeço de sua vida. Mas dessa vez, com um companheiro um tanto inesperado. Tayler recebe a visita de si mesmo, que promete ajudá-lo a lidar com todas as ruindades que uma criança não deveria viver, e o auxilia a consertar aquilo que está fora de lugar em sua vida.

O amor é-Jonas e Miguel vivem uma vida rotineira e isolada, e quando a triste notícia de que Miguel não sobreviveria a doença que o abatia, Jonas e seu melhor amigo, Rick, entram em uma aventura baseada em quatro grandes viagens, para poder fazer dos últimos dias do garoto, os melhores que ele poderia ter.

O urso negro-doze irmãos são mandados embora de casa para um país longe. Tendo que morar em uma casa, na qual é o motivo da maior superstição das pessoas a sua volta, precisam conviver com paranormalidades que acontecem entre eles, causando brigas, ataques e medo. Não há quem possa escapar de quem pode ver tudo. Esta história pode ser encontrada no aplicativo Wattpad digitando “Therrosa”.

O guardião do paraíso- curumins são mandados para uma outra ilha após sua tribo ser atacada pelos jaguares de Fergus. Sozinhos e com medo, as crianças pedem a ajuda do guardião do paraíso, Moshua, mas mal elas sabem que o que Fergus e os próprios deuses, estão caçando é aquele que as protege.

Carly-Liam Fray é um garoto popular e problemático, vivendo suas crises emocionais causadas pelos traumas que sofreu. Ao longo de sua adolescência, é obrigado a criar um laço com a garota que mais odiava, Carly, uma cadeirante, e a partir dessa ação, começa a notar o quanto ela poderia ser especial em sua vida.

S.O.S Planeta Terra: O diamante de Cartwheel-1980 e as ruas de Atlanta são um perigo para toda a sociedade, mas não é apenas a Via Láctea que luta contra um assassino cruel. Distante de tudo o que poderiam imaginar, Lizzy e Roan fogem de Sculptor, em direção à Terra, para proteger (e até mesmo destruir) aquilo que poderia fazer o universo todo explodir em guerra.

