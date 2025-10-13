(16) 99963-6036
Cidade

Adeus a Sandro Resende: bairro Tijuco Preto lamenta a perda de comerciante

13 Out 2025 - 18h50Por Da redação
A morte do comerciante Sandro Donizete Resende, de 52 anos, comoveu a região do bairro Tijuco Preto, em São Carlos. Muito conhecido por sua gentileza e dedicação, Sandro mantinha uma oficina de conserto de bicicletas, negócio herdado do pai, o tradicional “Tonhão”, figura também querida no bairro.

Sandro foi encontrado sem vida dentro de sua residência. Segundo apurado pelo São Carlos Agora, ele enfrentava problemas de saúde. A notícia de sua morte causou grande comoção entre amigos, clientes e moradores que o admiravam pela simpatia e pela disposição em ajudar a todos.

Nas redes sociais, dezenas de mensagens expressaram pesar e lembranças carinhosas.
O amigo Diego Fernandes escreveu: “Arrasado, amigo de longa data, ele e o Tonhão sempre cuidaram das minhas bikes. Descanse em paz, Sandrão, sentirei muito sua falta.”
Feer Pereira destacou o carinho do comerciante: “Grande Sandrão, fez parte da minha infância. Quem morava no Tijuco já teve a fase de ficar ali na bicicletaria, conversando e jogando conversa fora. Tanto o Sandrão quanto o pai dele sempre foram muito gente boa.”
A amiga Milena Dotta Carlino também lamentou: “Que triste. Sandro era muito conhecido, se dava bem com todo mundo. Que Deus o coloque em bom lugar. Descanse em paz.”

