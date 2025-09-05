AD Belém realiza pré-congresso de jovens e congresso de missões neste final de semana

Crédito: Divulgação

Nos dias 6 e 7 de setembro, a Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém de São Carlos promove o Pré-congresso da Juventude e o Congresso de Missões 2025. O evento será realizado na sede da igreja, localizada na rua Hugo Dornfeld, nº 383, Vila Marcelino, sempre a partir das 18h.

O tema do Pré-congresso será “Chamas Acesas”, inspirado no versículo bíblico de 2 Timóteo 1:6: “Mantenha a chama acesa do dom de Deus que está em você”. A mensagem principal será ministrada pelo pastor Clodoaldo Silva.

A programação é organizada pelo grupo de jovens PROMISE (União dos Jovens da Assembleia de Deus Ministério Belém de São Carlos), que tem à frente o líder Ev. Isaías Peixoto. Segundo ele, a expectativa para o Pré-congresso é grande e a juventude da igreja está engajada na preparação. Para Isaías, o envolvimento dos jovens em eventos como este é também uma resposta às realidades do tempo presente: em vez de estarem perdidos nas ruas ou sem direção, eles encontram na igreja um espaço de acolhimento, crescimento e propósito em Deus.

A Assembleia de Deus Ministério Belém de São Carlos é presidida pelo Pr. Eli Martins de Souza e espera receber membros da cidade e região durante os dois dias de celebração.

Informações

• Datas: 6 e 7 de setembro de 2025

• Horário: a partir das 18h

• Local: Rua Hugo Dornfeld, nº 383, Vila Marcelino

