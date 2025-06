Acusado de envolvimento na morte de casal é condenado por espalhar charges de Guerreiro

Helicóptero Pelicano no Damha - Crédito: colaborador

O motorista particular Carlos César Lopes de Oliveira, de 57 anos, acusado de ter participado do assassinato do casal de empresários de Araraquara, José Eduardo Ometto Pavan, 69, e Rosana Ferrari, 61, em abril deste ano, foi condenado a um ano e quatro meses de reclusão, quatro meses de detenção e 26 dias-multa pela Terceira Vara Criminal de São Carlos por injúria qualificada e difamação.

A condenação se deu pelo fato de Césão, como é conhecido nos meios políticos, ter reproduzido mensagens com charges elaboradas pelo vereador Leandro Guerreiro (PL), também condenado no mesmo processo.

As charges publicada por Guerreiro, segundo o juiz André Luiz de Macedo, no dia 13 de julho de 2022, fazia menção a dois vereadores da época. Os desenhos circularam em grupos de Whatsapp, onde Césão teria pego as caricaturas e distribuído também pela internet.

AMIGO DE POLÍTICOS – Césão, amigo de diversos políticos conhecidos em São Carlos, foi preso no dia 17 de junho no Jardim Munique, em São Carlos. No mesmo dia, também foi preso Ednaldo José Vieira, conhecido como “Índio”, de 54 anos, apontado pela polícia como um dos executores do casal.

O casal de advogados Hércules Praça Barroso e Fernanda Morales Teixeira, preso no mesmo dia no condomínio Dahma, em São Carlos, é apontado como mandante do crime, segundo as investigações. Césão era segurança do casal. A defesa nega o envolvimento deles no assassinato. De acordo com a polícia, os advogados pretendiam se apropriar do patrimônio de José Eduardo Ometto Pavan e Rosana Ferrari. A prisão temporária dos quatro foi mantida pela Justiça durante audiência de custódia realizada no dia 18 de junho.

Todos respondem pelos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa, estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso e ocultação de cadáver. Além das prisões, também foi determinado o sequestro de bens dos advogados e o bloqueio das contas bancárias de todos os investigados.

QUERIA SER VEREADOR – Césão tentou lançar candidatura a vereador em 2024 pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB). Sua candidatura foi indeferida pela Justiça Eleitoral. O partido informou que, ao tomar conhecimento dos fatos, a Executiva Nacional decidiu por sua “expulsão sumária” e formalizou a “desfiliação” na última quinta-feira (19).

Leia Também