Crédito: Divulgação

A Acorde (Associação de Captação, Orientação e Desenvolvimento do Excepcional) está precisando de recursos para sua manutenção, gastos com pessoal e atendimentos com pessoas com deficiências variadas.

Interessados em fazer doações entrar em contato pelo fone (16) 3372-2548. A entidade está localizada na rua Vitório Bonucci, 1385 no Jardim Tangará.

