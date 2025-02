“Acorda, Caminhoneiro” acontecerá, na madrugada desta quarta-feira, em São Carlos

A base da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo (PMRv), em São Carlos (SP), receberá, na madrugada desta quarta-feira (19/02), da meia-noite às 2 horas, a atividade “Acorda, Caminhoneiro”. A ação é promovida pela concessionária EcoNoroeste em parceria com o órgão de segurança pública. A base da corporação está localizada na Rodovia Washington Luís, quilômetro 233, pista sul, sentido interior-capital.

Durante a ação, os caminhoneiros são abordados para receber orientações sobre direção segura e a importância do descanso antes de iniciar uma viagem. A campanha possibilita que os condutores façam uma pausa em sua viagem, muitas vezes longa e cansativa, tomem um café e sigam mais atentos e despertos. Haverá a distribuição de panfletos educativos e kit lanche. Em 2024, foram realizadas mais de 20 ações direcionadas como essa, que impactaram cerca de 700 caminhoneiros.

Algumas das principais orientações para os caminhoneiros são: a importância de realizar a manutenção preventiva do veículo no prazo estipulado pelo fabricante, não transportar cargas acima do peso permitido, evitar o uso do celular ao volante, respeitar os limites de velocidade, sempre usar o cinto de segurança e cuidar da própria saúde e bem-estar.

