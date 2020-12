Acompanhado do prefeito Airton Garcia, deputado federal Júnior Bozzela visita a baixada do Mercado Municipal

Airton Garcia, o vice-prefeito eleito Edson Ferraz, chefe de gabinete da Prefeitura, José Pires (Carneirinho), receberam o deputado federal Júnior Bozzela - Crédito: Divulgação/PMSC

O prefeito Airton Garcia, acompanhado do vice-prefeito eleito, Edson Ferraz e do chefe de gabinete da Prefeitura, José Pires (Carneirinho), recebeu na tarde desta quinta-feira (3/12), a visita do deputado federal Júnior Bozzela. Durante o encontro, o deputado que está dando apoio ao prefeito na busca de recursos por causa das enchentes, realizou uma videoconferência com técnicos e engenheiros da Prefeitura e Defesa Civil, com a equipe técnica do Ministério de Desenvolvimento Regional.

Desde quando as fortes chuvas de 138mm, que atingiu a cidade no último dia (26/11), acompanhada de alagamento e prejuízos que ultrapassam R$ 43 milhões, o deputado vem ajudando o prefeito Airton Garcia intermediando reuniões junto aos Governos do Estado e Federal, com o intuito de adquirir recursos para a reconstrução dos estragos e a solução do problema.

Além da reunião com o governador do estado, João Dória, o deputado Júnior Bozzela também acompanhou o prefeito nas reuniões em Brasília na quarta-feira (2/12). Os encontros foram com o senador Eduardo Gomes (MDB), líder do governo Jair Bolsonaro no Congresso Nacional e com o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas.

De acordo com o deputado, a videoconferência e a visita que também contou com a vistoria dos locais atingidos pelas enchentes, faz parte de mais uma etapa para que as verbas sejam liberadas pelos governos. “Estamos na cidade para cumprir mais uma etapa de todo um processo. Hoje intermediamos uma videoconferência com técnicos e engenheiros municipais com a equipe técnica do Ministério, certificando que toda a parte burocrática está sendo cumprida pelo município”, disse Bozella.

Durante a visita, mais uma vez Airton Garcia agradeceu a presença do deputado e o apoio que tem dedicado as causas de São Carlos. “Mais uma vez ele nos acompanhou e nos deu o apoio para mais esse avanço na busca de recursos. Só tenho que agradecer o deputado, por sempre estar presente, seja aqui em São Carlos, no Palácio dos Bandeirantes ou em Brasília”, concluiu o prefeito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também