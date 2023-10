Ações em São Carlos e Ibaté renderam R$ 304 mil ao Hospital de Amor de Barretos

Crédito: divulgação

As cidades de São Carlos e Ibaté destinaram o montante de R$ 304 mil reais aos pacientes que realizam tratamento contra o câncer no Hospital de Amor de Barretos. O dinheiro foi arrecadado através do segundo leilão amigos contra o câncer e pelo "Desafio do Bem", que foi realizado na última edição do rodeio de Ibaté. Em ambas ações os pagamentos foram direcionados diretamente para a instituição Barretense. “Graças ao forte apoio de amigos, empresários e de produtores rurais, fechamos o ano com um resultado digno, agradecemos cada um que acredita e contribui com nossas ações, é um resultado coletivo e de pessoas realmente desprovidas de vaidade e que só pensam em ajudar o próximo” informou Rykoff Aidar, que organiza juntamente com Thiago Azenha e Guerino Baldan o leilão.

A cidade de Ibaté também fez significativa ação em prol do hospital e arrecadou pouco mais de R$ 50 mil reais em pouco menos de 20 minutos no rodeio de Ibaté este ano. O peão Rogério Pratavieira, desafiou o touro Pássaro Preto da Cia São Carlense de rodeio Leandro Bueno,na arena Ibateense.

“ O Hospital de Amor realiza um trabalho referência na América no tratamento do câncer e faço questã de apoiar e ajudar essas causas, dentro dos resultados que os desafios obtiveram pelo Brasil, o nosso proporcionalmente foi bem sucedido, gente séria faz coisas sérias e com boa avaliação social, se meus amigos precisarem de ajuda nesse tipo de iniciativa, podem contar sempre”, afirmou o Prefeito Zé Parella.

Como forma de agradecimento, o hospital enviou recentemente sua unidade móvel para exames de diagnóstico e prevenção de câncer para Ibaté.

Para os próximos 12 meses, o movimento agro já planeja novas ações. “ Quem nos ajudou este ano pedimos que continue em 2024, a causa é nobre e atinge milhares de pessoas todos os dias, continuaremos juntos e independentes, longe do oportunismo político e pessoal que é outro câncer a ser combatido”, finalizou o grupo Amigos contra o câncer.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também