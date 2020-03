Acisc suspende inauguração e adota medidas preventivas de prevenção ao Coronavírus

Crédito: Divulgação

A assessoria de imprensa da Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) emitiu no final da manhã desta segunda-feira, 16, um comunicado onde suspende a inauguração da nova expansão do Palácio do Comercio “Miguel Damha”, prevista para o dia 25 de março.

Paralelamente emitiu ainda orientações aos comerciantes sobre medidas de prevenção ao Coronavírus.

A íntegra do comunicado segue abaixo:

“Comunicado da suspensão do evento do dia 25 de março e orientações aos comerciantes sobre medidas de prevenção ao Coronavírus

Preocupada com a disseminação do coronavírus (COVID-19) que tem aumentado, significativamente, no Estado de São Paulo e seguindo as orientações das autoridades de segurança do nosso país, a ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) comunica que ESTÁ SUSPENSO o evento de inauguração da Nova Expansão do Palácio do Comércio “Miguel Damha”, que seria realizado no dia 25 de março, às 9 horas. Uma nova data deverá ser divulgada posteriormente.

Aproveitamos para chamar a atenção dos comerciantes e empresários, para as seguintes orientações do Ministério da Saúde, com intuito de ajudarmos a evitar a disseminação do COVID-19:

viagens a países que decretaram estado de emergência ou nos quais a epidemia está no pico de transmissão devem ser evitadas;

pessoas envolvidas com o comércio como um todo que tenham chegado de viagem de áreas de risco devem comunicar seu retorno à vigilância de Saúde e, no caso de assintomáticas, devem ficar em “quarentena” domiciliar por sete dias. Caso apresentem algum sintoma, esse período deve ser de 14 dias;

caso tenha ocorrido contato com caso confirmado, mesmo que a pessoa esteja assintomática, ela deve permanecer em casa por 14 dias.

para evitar a proliferação do vírus, o Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene, como lavar bem as mãos (dedos, unhas, punho, palma e dorso) com água e sabão, e, de preferência, utilizar toalhas de papel para secá-las.

além do sabão, outro produto indicado para higienizar as mãos é o álcool gel (70% IBPM), que também serve para limpar objetos como telefones, teclados, cadeiras, maçanetas, etc. Para a limpeza doméstica recomenda-se a utilização dos produtos usuais, dando preferência para o uso da água sanitária (em uma solução de uma parte de água sanitária para 9 partes de água) para desinfetar superfícies.

utilizar lenço descartável para higiene nasal é outra medida de prevenção importante. Deve-se cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. Também é necessário evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas.

para a higienização das louças e roupas, recomenda-se a utilização de detergentes próprios para cada um dos casos. Destacando que é importante separar roupas e roupas de cama de pessoas infectadas para que seja feita a higienização à parte. Caso não haja a possibilidade de fazer a lavagem destas roupas imediatamente, a recomendação é que elas sejam armazenadas em sacos de lixo plástico até que seja possível lavar.

São Carlos aponta, até o momento, 07 casos suspeitos e 02 descartados da doença. Embora nenhum tenha sido confirmado, é importante que todos esses cuidados sejam tomados.

Não há motivo para pânico, mas há motivo para redobrarmos os cuidados conosco e com as pessoas que nos cercam, evitando inclusive o compartilhamento de notícias falsas.

Reafirmamos que estamos atentos, agindo para o bem de toda a nossa cidade.

