ACISC sorteia motocicleta Honda CG 160 Start na campanha “Seu Pai Campeão”

A Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) realizou, na manhã desta terça-feira (12), no Palácio do Comércio “Miguel Damha” – sede da entidade –, o sorteio da campanha promocional “Seu Pai Campeão”, alusiva ao Dia dos Pais. A vencedora foi Ana Flávia Varella, que realizou sua compra na Rede Jaú Serve e conquistou uma motocicleta Honda CG 160 Start, avaliada em R$ 18,7 mil.

A ação, iniciada no dia 21 de julho e encerrada em 10 de agosto, teve como objetivo fortalecer o comércio local e impulsionar as vendas no período que antecede a data comemorativa. Consumidores maiores de 18 anos que realizaram compras nas lojas participantes tiveram direito a cupons eletrônicos a cada R$ 150 em compras, com registro via aplicativo ACISC São Carlos e impressão dos cupons na urna física instalada na sede da entidade.

Segundo a presidente da ACISC, Ivone Zanquim, a campanha é uma forma de valorizar o comércio são-carlense e retribuir a confiança dos clientes. “Nosso foco é sempre apoiar os lojistas, estimular as vendas e mostrar que comprar no comércio local vale a pena. Ficamos felizes com a adesão do público e com o sucesso da promoção”, afirmou.

O sorteio foi realizado de forma manual e aleatória, com todos os cupons impressos devidamente depositados na urna. Também foram definidos dez cupons reservas para eventuais desclassificações, conforme regulamento. A promoção foi autorizada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA/ME), sob o certificado nº 06.042900/2025.

Além da presidente Ivone Zanquim (Agropecuária e Petshop Zanquim), participaram do sorteio os diretores Mozart Pedroso (Estacionamentos Paraki), Hercílio Carvalho (Móveis Masotti), Irene Faccin (Cecília Meirelles) e Fernando Chinaglia (Chinaglia Casa & Construção), além do assessor jurídico Dr. Estevam Luiz Muszkat e o gerente executivo e financeiro, Alexandre Rosa. O ex-presidente José Eduardo Casemiro também participou do sorteio.

Assessoria Acisc