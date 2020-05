ACISC São Carlos ressalta ações realizadas durante a quarentena

A Associação Comercial de São Carlos (ACISC), devido o seu papel representativo na cidade, desde o início da quarentena, vem realizando diversas ações, projetos e solicitações ao poder público, com o intuito de auxiliar os empreendedores do setor do comércio e serviços neste momento.

José Fernando Domingues, presidente da ACISC, ao lado de toda a diretoria (composta por empreendedores do setor de comércio e serviços), está em constante contato com o Poder Público Municipal, a fim de sugerir diversas ações em benefício à economia da cidade.

“Entre as ações, encaminhamos à Prefeitura solicitação de prorrogação dos vencimentos do IPTU e de todos os impostos e taxas, por período suficiente. Também solicitamos aos SAAE, bem como, da CPFL [Companhia Paulista de Força e Luz] a postergação do pagamento das contas e o não rompimento no fornecimento de energia, água e esgoto, durante o período da crise. O primeiro pedido foi acatado pelo Executivo e contemplou, não apenas o comércio, mas toda a cidade”, destacou o presidente.

Atualmente, ao lado das demais entidades representativas, a ACISC tem solicitado a flexibilização do comércio, de maneira consciente e segura. “ Em conjunto com as demais entidades representativas do comércio na cidade elaboramos um plano estratégico para a retomada das atividades econômicas. O documento foi apresentado à Prefeitura Municipal”, contou Zelão.

Com o objetivo de ajudar a fortalecer o comércio de São Carlos, impactado pela crise do novo Coronavírus [Covid-19], a ACISC também lançou um canal no seu aplicativo para que os associados possam divulgar serviços em sistema “delivery”. “Estamos passando por um momento muito difícil e os empresários estão tendo que se adaptar a essa situação. Para ajudar nossos associados, lançamos esse meio de divulgação para que os consumidores possam acessar e entrar em contato com os serviços oferecidos por essas empresas”, contou o presidente.

Para melhor atender todos os associados, a ACISC lançou canais de relacionamento com seus associados para que os serviços não deixassem de ser prestados.

Além de todas essas ações, ao lado da Imobiliária Cardinali, a associação participou ativamente da Campanha “Quarentena Solidária”, onde arredou alimentos para serem destinados para as pessoas que mais necessitam.

A ACISC também uniu forças com o Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) São Carlos, criando subcomitês, ligados ao Comitê de Crise instituído no Ciesp, para discutir os temas de enfrentamento ao novo coronavírus, de forma mais aprofundada.

“Tudo o que está ao nosso alcance, temos feito. Infelizmente, a decisão de flexibilizar o funcionamento das atividades comerciais, não é nossa. Sempre manifestamos favoravelmente à reabertura com segurança, respeitando e seguindo as orientações sanitárias da Organização Mundial da Saúde”, destacou Zelão.