Acisc São Carlos lança Pesquisa de Satisfação do Associado

Crédito: Divulgação

A Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) disponibiliza uma Pesquisa de Satisfação do Associado. Somente os associados poderão ter acesso ao questionário.

O presidente da entidade, José Fernando Domingues, explica que o objetivo é ouvir os associados e melhorar, ainda mais, os serviços que são oferecidos pela Acisc.

“Temos o compromisso de prestar serviços de qualidade, incluindo um respeito profundo aos nossos associados, colaboradores e comunidade empresarial. As melhorias só ocorrem quando temos um canal de comunicação com todas as partes e essa é uma grande oportunidade para o associado participar e indicar caminhos para que a Acisc possa seguir melhorando os seus serviços, atendendo às expectativas”, afirmou Zelão.

A Pesquisa pode ser acessada no site da Acisc, através do link www.acisc.com.br/satisfacao. O associado vai digitar seu código – que pode ser localizado no boleto da mensalidade ou através do telefone 3362.1900 – e o CNPJ da sua empresa, sendo direcionado ao questionário que contém sete perguntas. “A finalidade dessa pesquisa é medir o índice de satisfação dos nossos associados e aprimorar o nosso Sistema de Gestão da Qualidade”, disse o presidente.

Zelão finaliza convidando todos os associados para que participem. “A participação do associado é muito importante, pois a partir dessas respostas e opiniões, a ACISC terá condições de aprimorar o atendimento, serviços e benefícios oferecidos às empresas associadas”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também