Acisc São Carlos é finalista do Prêmio AC Mais 2020

Para coroar mais um ano de excelente trabalho, a Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) é uma das finalistas do Prêmio AC Mais, desenvolvido pela Facesp (Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo), com o objetivo de reconhecer e enaltecer as melhores práticas e resultados das entidades filiadas.

A entidade são-carlense, que representa o comércio e a indústria local, disputará com as cidades de grande porte na categoria Produtos & Serviços. Concorreram nesta categoria as Associações Comerciais que atualizaram a pesquisa do Programa de Desenvolvimento Organizacional (PDO 2020) e que alcançaram bons resultados, considerando serviços implantados, repasses, metas e resultados.

Para o presidente José Fernando Domingues, estar mais um ano entre as finalistas e concorrer com cidades como Ribeirão Preto e Campinas, é sinal de que a Acisc está no caminho certo. “Sem sombra de dúvida, estar entre as finalistas no Prêmio AC Mais nos orgulha muito e coroa o trabalho que realizamos ao longo de um ano completamente difícil para o nosso comércio e indústria, por conta da pandemia do novo Coronavírus”, destacou.

Dentre as ações do Prêmio AC Mais se destaca o mérito do reconhecimento às Associações Comerciais que atuaram na busca do alcance da sua missão e visão e que consequentemente obtiveram resultados que atendam às necessidades de suas partes interessadas: associados, colaboradores, fornecedores, sociedade e outras entidades. Serão reconhecidas e consideradas destaques as ACs que atingiram a maior pontuação e atendam, de forma harmônica e balanceada, aos fundamentos avaliados pelos critérios do Prêmio AC Mais.

Em 2019, a Acisc conquistou o segundo lugar do prêmio disputando na mesma categoria, com as cidades de Piracicaba e Campinas.

Zelão enalteceu que a indicação da ACISC na categoria Produtos & Serviços se deve ao empenho e disposição dos Colaboradores e a união da Diretoria e dos Conselhos da entidade. “Temos que agradecer aos nossos Colaboradores, pois sem eles esses resultados não poderiam ser alcançados. Também agradeço aos nossos associados, membros da Diretoria e dos Conselhos, por sempre estarem unidos em busca do melhor para o comércio de São Carlos. Obrigado pelo bom trabalho realizado nesta temporada, proporcionando condições de nos classificar entre as melhores do Estado de São Paulo, mais uma vez”, finalizou o presidente.

De acordo com o Comitê Gestor do Prêmio AC Mais, a Associações ganhadoras serão divulgadas pela Facesp durante evento on-line que ocorrerá no dia 11 de dezembro, às 10h30.

