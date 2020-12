Acisc São Carlos conquista Certificação ISO 9001:2015

Crédito: Divulgação

Em um ano marcado de incertezas por conta da pandemia do novo Coronavírus, a ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) conquistou nesta semana, a normatização internacional da ISO 9001:2015, comprovando a qualidade de seu sistema de gestão.

O processo teve início em fevereiro deste ano e decorreu até o mês de novembro, sendo certificado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Foram levados em consideração os processos conduzidos pelos departamentos: Comercial; Acisc Saúde; ACCelular; ACCertificado Digital; Assessoria e Consultoria Jurídica; SCPC; ACISC Recupera Crédito; Aquisição; Relacionamento; TI; Recursos Humanos; Gestão da Qualidade; e Alta Direção.

O presidente da entidade, José Fernando Domingues, explica que foi contratada a Campanelli Consultoria Empresarial, uma empresa de consultoria externa, para auxiliar na construção e estruturação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da ACISC, junto ao comitê interno composto pelos colaboradores Filipe Souza, Maria Carollina Pedro e Tatiani Ferracini.

Segundo explicou, com a estruturação do SGQ, toda informação documentada da Acisc foi estruturada para atender os requisitos normativos da Norma ABNT NBR ISO 9001:2015. “Com a estruturação do SGQ foi possível melhorar o fluxo da documentação da nossa Associação, bem como, a comunicação interna e externa que envolve todas as partes interessadas da ACISC. Além de melhorar os processos e serviços realizados pelos nossos colaboradores, aos nossos associados”, comentou Zelão.

A Certificação da ISO também implementou indicadores de desempenho e um programa de treinamentos para melhoria contínua dos colaboradores da Acisc, processos e principalmente do Sistema de Gestão da Qualidade.

A empresa responsável pela Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade da Acisc foi a Bureau Veritas (BV).

ISO é uma organização não governamental fundada em 1947, em Genebra, na Suíça, e presente em quase 200 países.

PROCESSOS

Para conquistar a certificação, os departamentos da Acisc passaram por um processo de Auditoria Interna, no início do mês de outubro, que foi realizado pela Campanelli.

A Auditoria Externa, realizada pelo Organismo de Certificação BV, aconteceu nos dias 12 e 13 de novembro, pelo auditor líder Humberto Costa Filho e auditor Edimar Perussi. Após a Auditoria Principal, a Acisc foi recomendada para Certificação, efetivada durante essa semana.

