Acisc São Carlos apoia a campanha Outubro Rosa

Crédito: Divulgação

A Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), mais um ano, está apoiando a campanha Outubro Rosa, ajudando na conscientização da população sobre a importância dos exames preventivos para evitar o câncer uterino e de mama, através da divulgação de conteúdos em redes sociais e na grande imprensa.

A ação também deve se estender no mês de novembro, quando a campanha foca a prevenção ao Câncer de Próstata, chamada de ‘Novembro Azul’.

A fachada do Palácio do Comércio “Miguel Damha”, sede da entidade, também recebeu uma luz no tom rosa. “Mais um ano, a Acisc está de mãos dadas com a campanha Outubro Rosa, com objetivo de conscientizar nossa população sobre o quanto é importante o diagnóstico preventivo do câncer do colo uterino e da mama”, explicou o presidente da Acisc, José Fernando Domingues.

Dados recentes mostram que o setor oncológico nacional está com 70% de queda nas cirurgias, tratamentos e toda logística que envolve o tratamento do câncer. “Ações como a campanha Outubro Rosa, nesse momento complexo em que vivemos, tornam-se fundamentais para quem necessita de ajuda na luta contra o câncer. Por isso, cumprimos o nosso papel social e vestimos essa camisa para ajudar a conscientizar toda a população são-carlense”, afirmou Zelão.

A campanha

Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero. No Brasil, as campanhas de conscientização sobre o câncer de mama acontecem desde 2002 e a partir de 2011 sobre o câncer de colo do útero em diversos estados. A publicidade adotou o tom de rosa como motivador de campanhas no período e ações em mídias sociais também tendem a ser reforçadas durante este mês.

O movimento começou a surgir em 1990 quando aconteceu a primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova Iorque, e desde então, promovida anualmente na cidade. Entretanto, somente em 1997 é que entidades das cidades de Yuba e Lodi, também nos Estados Unidos, começaram a promover atividades voltadas ao diagnóstico e prevenção da doença, escolhendo o mês de Outubro como epicentro das ações. Hoje o Outubro rosa é realizado em vários lugares do mundo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também