Acisc repassa recursos financeiros para o Cantinho Fraterno

Crédito: Divulgação

O presidente da Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), José Fernando Domingues, repassou na manhã desta quinta-feira, 6, no Palácio do Comércio “Miguel Damha”, recursos financeiros para o Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta.

O cheque foi recebido pelo presidente da instituição de longa permanência para idosos, Luiz Botega, que explicou a destinação do dinheiro. “Primeiramente, agradecemos a Acisc e todos os seus diretores e associados. Estamos fazendo a adequação da parte de infraestrutura hidráulica da nossa entidade e, com esse dinheiro, vamos providenciar a aquisição de uma, das quatro caixas d'água, para conseguirmos a concessão do nosso registro do AVCB [Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros]”, contou.

Ele ressaltou que outra empresa já efetuou a doação de uma segunda caixa d'água e quem quiser ajudar nas que faltam, podem entrar em contato com a entidade. “A gente ainda precisa de mais duas unidades dessa caixa d'água para poder ficar amparado pelo sistema de hidráulica e controle de incêndios da instituição”, explicou.

Zelão lembra que a Acisc sempre tem colaborado com a entidade. “Em outras oportunidades, a gente fez uma grande ação social com os moradores do Cantinho Fraterno. Arrecadamos fraldas geriátricas e outros materiais de consumo para poder ajudá-los e seguimos à disposição deles, naquilo que for possível colaborar”, afirmou.

O Cantinho Fraterno é uma Instituição de Longa Permanência para Idosos, filantrópica, localizada na cidade de São Carlos, existente há 98 anos. É uma Obra Unida da Sociedade da Sociedade São Vicente de Paulo, que atende idosos a partir dos 60 anos de idade cujo perfil institucional atende e acolhe. Esses idosos são atendidos por uma equipe multiprofissional, contando com enfermagem 24 horas. Atualmente, a entidade conta com 34 moradores, sendo 19 meninos e 15 meninas.

“O Cantinho Fraterno é administrado por um grupo muito sério e isso faz com que tenhamos mais confiança de estar colaborando com eles”, finaliza Zelão.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também