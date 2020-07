Acisc repassa R$ 95 mil para a Santa Casa de São Carlos

Crédito: Divulgação

O presidente da Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), José Fernando Domingues, ao lado de sua Diretoria, repassou na manhã desta quinta-feira, 02, recursos na ordem de R$ 95 mil e a quantia de mil aventais descartáveis para procedimentos, à Santa Casa de Misericórdia da cidade.

Zelão contou que os recursos são originários de uma campanha realizada pela entidade, junto aos seus associados. “Desde janeiro iniciamos essa campanha para ajudar a nossa Santa Casa e hoje estamos repassando esses R$ 95 mil que servirá para os investimentos que a provedoria achar necessário”, explicou.

Ele comentou também que a doação dos aventais tem como objetivo manter a segurança e proteção dos profissionais de saúde. “Acredito que essas doações vêm de encontro com as necessidades atuais, devido à pandemia que estamos vivendo. Esses aventais vão proteger os profissionais da Santa Casa, os quais tem tomado todos os cuidados para que o número de casos não aumente”, contou o presidente da ACISC. “A Santa Casa atende uma região muito grande e sempre tem que ser amparada por todos nós da sociedade para que os serviços, cada vez mais, melhorem e estejamos mais protegidos”, lembrou.

As doações foram recebidas pelo provedor da Santa Casa de São Carlos, Antonio Valério Morillas Junior, que falou sobre a parceria entre as duas entidades. “A Acisc já é uma colaboradora há anos da nossa Santa Casa. No passado, investimos em toda a reformulação do sistema de leitos do SUS [Sistema Único de Saúde], com a doação dos comerciantes. A Santa Casa foi reformada, quase que 100%, pela Acisc”, contou.

Morillas ressaltou que o recurso recebido vai resultar em mais melhorias. “Esse valor vai impactar uma melhoria da infraestrutura interna para todos os pacientes da região, pois não atendemos só a cidade de São Carlos. Então, a Acisc investe na Santa Casa, via comerciantes, há alguns anos, nesse retorno social que traz benefício para a população, principalmente, a mais carente da nossa cidade”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também