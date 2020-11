Acisc repassa mais R$ 65 mil para a Santa Casa de São Carlos

Crédito: Divulgação

A Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) repassou na manhã desta segunda-feira, 9, mais R$ 65 mil para a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, totalizando R$ 160 mil de recursos repassados neste ano.

O presidente da Acisc, José Fernando Domingues, explica que esse dinheiro é originário de uma campanha realizada pela entidade, junto aos seus associados, desde janeiro/2020. “Primeiramente, temos que agradecer a todos os nossos associados que ajudaram nessa campanha. A gente vê que ela é muito importante, principalmente, quando vemos as dificuldades que a saúde pública atravessa, especialmente, a nossa Santa Casa”, afirmou.

Zelão ressaltou que pretende consultar todos os associados para saber se os mesmos desejam que essa campanha aconteça no ano que vem. “Vamos conversar com todos os comerciantes da nossa cidade e com nossos associados, para que a gente não pare com essa ação, pois ela é de suma importância para a saúde do município”, contou.

O repasse dos recursos foi recebido pelo provedor da Santa Casa de São Carlos, Antonio Valério Morillas Júnior. “A Acisc, tradicionalmente, é uma parceira da Santa Casa e, eu diria da sociedade, por investir para aqueles que precisam da nossa instituição”, declarou.

Morillas ressaltou que os recursos foram extremamente importantes nesse ano, principalmente, por causa da pandemia do novo Coronavírus que atingiu todos os segmentos da sociedade. “Esses recursos nos ajudaram a reformular todos os leitos de atendimento do sistema público. Foram R$ 160 mil que complementaram para que parte desses leitos, que ainda não tinham sido reformados, pudesse ser feito nessa fase”, explicou. “São leitos de internação que acaba tendo um reflexo na UTI [Unidade de Terapia Intensiva], Centro Cirúrgico, enfim, em tudo”, finaliza.

SOBRE A ACISC

Fundada oficialmente em 22 de fevereiro de 1931, a Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc) é uma instituição sem fins lucrativos, que visa defender, assistir, amparar, orientar, instruir e coligar as classes que representa.

Além dos relevantes serviços e assessoria que presta aos associados, a Acisc desempenha um papel decisivo na defesa dos interesses da iniciativa privada. A atuação firme e decidida da Diretoria Executiva, juntamente com a Comissão Fiscal e Conselho Consultivo, resulta em uma participação cada vez maior dos empreendedores nas decisões de interesse coletivo, influenciando o desenvolvimento econômico de São Carlos e região.

Atualmente, a entidade congrega mais de 2,2 mil empresas dos mais variados setores econômicos, sendo estas responsáveis pela manutenção de quase 8 mil postos de trabalho. Gente que, unida, gera emprego, impostos e renda para nosso país.

